Во время сильнейшей магнитной бури 2024 года Земля неожиданно усилила её сама

Впервые прямые измерения показали, что около 85% частиц кольцевого тока во время супершторма пришли не от Солнца, а из верхних слоёв атмосферы ЗемлиВо время супермощной магнитной бури 10–11 мая 2024 года, вызвавшей полярные сияния далеко за пределами обычных широт, учёные впервые напрямую измерили состав кольцевого тока Земли — пояса заряженных частиц, окружающего планету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии