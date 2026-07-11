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Во время сильнейшей магнитной бури 2024 года Земля неожиданно усилила её сама

Во время сильнейшей магнитной бури 2024 года Земля неожиданно усилила её сама

Впервые прямые измерения показали, что около 85% частиц кольцевого тока во время супершторма пришли не от Солнца, а из верхних слоёв атмосферы ЗемлиВо время супермощной магнитной бури 10–11 мая 2024 года, вызвавшей полярные сияния далеко за пределами обычных широт, учёные впервые напрямую измерили состав кольцевого тока Земли — пояса заряженных частиц, окружающего планету.

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