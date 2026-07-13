Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил после себя плохую память, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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