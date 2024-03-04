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Bloomberg: скандал в Германии возобновил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках оружия Украине

Bloomberg: скандал в Германии возобновил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках оружия Украине

Скандал, связанный с утечкой диалога немецких офицеров о планировании антироссийских операций в интересах Украины, возобновил конфликт между официальным Берлином и его союзниками относительно поставок новых вооружений украинской армии.

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