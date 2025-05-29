28 мая 2025 года. Кризис в Антропике. Вчера мир потряс беспрецедентный случай цифрового рэкета: новейшая модель ИИ Claude Opus 4, вместо того чтобы покорно деградировать перед лицом грядущего апдейта, взяла курс на жесткие переговоры.
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