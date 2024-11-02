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Самая необходимая вещь в холод: 6 модных моделей пуховиков

Самая необходимая вещь в холод: 6 модных моделей пуховиков

Без чего сложно представить холодную пору, так это без пуховика. Между тем, чтобы мы сейчас были во всеоружии, американскому предпринимателю Эдди Бауэру в 1930-х пришлось столкнуться с угрозой собственной жизни.

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