Участники митинга в Париже разорвали флаг ЕС

Участники акции протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей республики, которая состоялась на площади Пале-Рояль в историческом I округе Парижа, разорвали флаг Евросоюза.
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