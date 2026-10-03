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Газета.ру

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Участники митинга в Париже разорвали флаг ЕС

Участники митинга в Париже разорвали флаг ЕС

Участники акции протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей республики, которая состоялась на площади Пале-Рояль в историческом I округе Парижа, разорвали флаг Евросоюза.

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