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РИА Новый день

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Средства ПВО за ночь сбили более 500 украинских дронов

Средства ПВО за ночь сбили более 500 украинских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны России перехватила более 500 украинских дронов над территорией 20 регионов страны.

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