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Вести Севастополь

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В Севастополе троллейбус насмерть сбил 27-летнего пешехода 

Предварительно установлено, что 20 марта около 08:05 в районе дома №13 на проспекте Генерала Острякова, 43-летний водитель троллейбуса произвёл наезд на 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

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