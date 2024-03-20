В Севастополе троллейбус насмерть сбил 27-летнего пешехода 

Предварительно установлено, что 20 марта около 08:05 в районе дома №13 на проспекте Генерала Острякова, 43-летний водитель троллейбуса произвёл наезд на 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
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