Минцифры опровергло слухи об отключении iPhone в России

Минцифры официально заявило об отсутствии планов по отключению iPhone. Ответ был дан на запрос депутата Владимира Плякина после обсуждений в СМИ о возможных последствиях для техники Apple, если корпорация не выполнит российские законы.
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