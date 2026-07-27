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Царьград

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Минцифры опровергло слухи об отключении iPhone в России

Минцифры опровергло слухи об отключении iPhone в России

Минцифры официально заявило об отсутствии планов по отключению iPhone. Ответ был дан на запрос депутата Владимира Плякина после обсуждений в СМИ о возможных последствиях для техники Apple, если корпорация не выполнит российские законы.

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