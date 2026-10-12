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Русская весна

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Отец и дочь получили срок в колонии за госизмену и помощь Украине (ВИДЕО)

Отец и дочь получили срок в колонии за госизмену и помощь Украине (ВИДЕО)

Отец и дочь получили 18 и 7 лет колонии за госизмену и помощь Украине. Предателей, которые работали «по семейному подряду», задержали сотрудники ФСБ.

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