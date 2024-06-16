ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • radiofree
    Да,наследство многих родственников портит.Из-за наследства,готовы горло перегрузить друг другу.Пока я хоронила б...
  • Вера Федорова
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Пока я хоронила бабушку, мама с дядей цапались из-за наследства, которое им не светит

Пока я хоронила бабушку, мама с дядей цапались из-за наследства, которое им не светит

Я окончательно разочаровалась в своей родне. Бабушка была последним членом моей семьи: это я понимаю отчетливо.

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Комментарии
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radiofree
Да,наследство многих родственников портит.Из-за наследства,готовы горло перегрузить друг другу.
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