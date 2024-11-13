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Журнал «Профиль»

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Вильфанд: в четырех федеральных округах РФ ожидается снег и гололед

Вильфанд: в четырех федеральных округах РФ ожидается снег и гололед

Со среды, 13 ноября, и до конца текущей недели в регионах Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ожидаются снегопады и гололед, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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