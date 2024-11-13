Вильфанд: в четырех федеральных округах РФ ожидается снег и гололед

Со среды, 13 ноября, и до конца текущей недели в регионах Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ожидаются снегопады и гололед, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии