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Жителя Барнаула осудили на 11 лет за содействие террористам через мессенджер

Жителя Барнаула осудили на 11 лет за содействие террористам через мессенджер

С марта по май 2022 года обвиняемый, разделявший идеологию запрещенной террористической организации, через мессенджер установил связь с ее представителем Суд вынес приговор жителю Алтайского края по делу о пособничестве деятельности международной террористической организации, запрещенной в России.

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