Жителя Барнаула осудили на 11 лет за содействие террористам через мессенджер

С марта по май 2022 года обвиняемый, разделявший идеологию запрещенной террористической организации, через мессенджер установил связь с ее представителем Суд вынес приговор жителю Алтайского края по делу о пособничестве деятельности международной террористической организации, запрещенной в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии