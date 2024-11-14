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В Зауралье глава сельсовета продал оборудование котельной на металлолом

В Зауралье глава сельсовета продал оборудование котельной на металлолом

13 ноября 2023 года Щучанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы одного из сельских советов Сафакулевского округа.

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