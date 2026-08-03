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Шон Стрикленд: «Если бы существовал показатель «доллар за качество», Tesla был бы худшим автомобилем в истории»

Чемпион UFC Шон Стрикленд недоволен качеством автомобилей Tesla. «Если бы существовал показатель «доллар за качество» автомобиля, Tesla был бы худшей машиной из когда-либо построенных.

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