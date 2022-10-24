Главный военком Киева о продлении мобилизации: Повестку могут вручить в любом месте и в любое время

На Украине принято решение о продлении мобилизации. О необходимости данной меры в эфире украинского канала ТСН рассказал главный военком Киева Юрий Максимов.
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