Военное обозрение

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Главный военком Киева о продлении мобилизации: Повестку могут вручить в любом месте и в любое время

Главный военком Киева о продлении мобилизации: Повестку могут вручить в любом месте и в любое время

На Украине принято решение о продлении мобилизации. О необходимости данной меры в эфире украинского канала ТСН рассказал главный военком Киева Юрий Максимов.

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