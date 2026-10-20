Сарапул. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова с рабочим визитом посетила Сарапул. Руководитель региона побывала в новом производственном цехе завода «Элеконд» и приняла участие в заседании Фонда содействия сохранению и развитию исторических, культурных и духовных традиций имени П.
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