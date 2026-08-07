Хозяйка погорелых складов: Продавцы Wildberries теряют товар и деньги, пока маркетплейс расширяется в Казахстане

После атак на склады Wildberries малый бизнес оказался в ловушке. Товар может быть утрачен или недоступен, деньги — зависнуть в личном кабинете, а обязательства перед банками, арендодателями, сотрудниками и государством никуда не исчезают.
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