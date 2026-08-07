Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 581 подписчик

Хозяйка погорелых складов: Продавцы Wildberries теряют товар и деньги, пока маркетплейс расширяется в Казахстане

Хозяйка погорелых складов: Продавцы Wildberries теряют товар и деньги, пока маркетплейс расширяется в Казахстане

После атак на склады Wildberries малый бизнес оказался в ловушке. Товар может быть утрачен или недоступен, деньги — зависнуть в личном кабинете, а обязательства перед банками, арендодателями, сотрудниками и государством никуда не исчезают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии