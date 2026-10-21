© Anton Vakhrushev/Shutterstock/FOTODOMМинтранс России подготовил законопроект, согласно которому эвакуировать автомобили можно будет только после направления их владельцам цифрового уведомления.
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