Мэтт Моллой — фотограф из канадского Онтарио, чьи снимки легко принять за живопись. Для создания одного такого «полотна» он делает около пятисот кадров с одной точки, делая паузу в пять секунд между снимками.
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