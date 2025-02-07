Андреа Кими Антонелли: «Разговоры о том, что я пришел на замену Хэмилтону, кажутся не совсем корректными. Я просто новый пилот «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что постарается хорошо провести свой дебютный сезон в «Формуле-1». При этом итальянец отметил, что не собирается отвлекаться на возможные мысли о том, что кто-то будет смотреть на него через призму статуса сменщика Льюиса Хэмилтона.