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Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

ТАСС/Александр Полегенько На донецком направлении российские военные подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка в ДНР.

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