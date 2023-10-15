Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

ТАСС/Александр Полегенько На донецком направлении российские военные подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка в ДНР.