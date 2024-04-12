Экс-подполковник СБУ рассказал, для чего перешел на сторону России

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве в пятницу, рассказал, почему он принял решение перейти на сторону России еще в 2014 году после переворота в Киеве.
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