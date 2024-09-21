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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юссуфа Фалль восстановился после травмы и поможет «Барселоне» в матче Суперкубка с «Реалом»

Центровой восстановился после травмы стопы и поможет «Барселоне» в матче 1/2 финала с «Реалом» в субботу.

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