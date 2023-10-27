Выручка Amazon превзошла ожидания инвесторов, но только не в облачном сегменте ...

Выручка Amazon превзошла ожидания инвесторов, но только не в облачном сегментеКомпания Amazon, которая сделала своего основателя Джеффа Безоса (Jeff Bezos) одним из богатейших людей мира, является крупным игроком на рынке интернет-торговли, и одновременно лидирует в сфере облачных услуг на серверном рынке.