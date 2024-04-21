Учителя массово бегут из школ. Дети кончают жизнь самоубийством. Девочки стреляют в классе из папиных ружей. Дисциплина в школе отсутствует как понятие. Демография падает из-за школьной травли. А горе-министр образования Кравцов что-то блеет...

Олег Самойлов В принципе можно со всем, Вами сказанным, согласиться, вот только с этим "...за этот труд платят копейки, на которые даже толком отдохнуть летом не съездишь..." как-то сложновато! Может быть я и ошибаюсь, но в 1966 году Заслуженная учительница РСФСР, моя классная руководительница, а еще и завуч школы № 10 городка провинциального Новосибирска имела заработную плату ПРЕОГРОМНЕЙШУЮ! ЦЕЛЫХ 140 рублей! И Вы хотите сказать, что это была ДОСТОЙНАЯ зарплата? Но тут а) классное руководство и б) должность заведующей учебной частью школы! А простой учитель получал вообще сумасшедшие деньги - 90 (ДЕВЯНОСТО!!!) рублей!

Юлия Белова И в чем спор? И тогда, и сейчас - копейки. 25000 сейчас не многим отличаются по покупательной способности от тех 140