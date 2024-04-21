То, что учителя по всей стране массово бегут из школ - ни для кого уже не новость. Бывшие учителя готовы стоять за прилавком, заниматься рекламой, но только не работать в школе.
Учителя массово бегут из школ. Дети кончают жизнь самоубийством. Девочки стреляют в классе из папиных ружей. Дисциплина в школе отсутствует как понятие. Демография падает из-за школьной травли. А горе-министр образования Кравцов что-то блеет...
Комментарии
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Олег Самойлов
В принципе можно со всем, Вами сказанным, согласиться, вот только с этим "...за этот труд платят копейки, на которые даже толком отдохнуть летом не съездишь..." как-то сложновато! Может быть я и ошибаюсь, но в 1966 году Заслуженная учительница РСФСР, моя классная руководительница, а еще и завуч школы № 10 городка провинциального Новосибирска имела заработную плату ПРЕОГРОМНЕЙШУЮ! ЦЕЛЫХ 140 рублей! И Вы хотите сказать, что это была ДОСТОЙНАЯ зарплата? Но тут а) классное руководство и б) должность заведующей учебной частью школы! А простой учитель получал вообще сумасшедшие деньги - 90 (ДЕВЯНОСТО!!!) рублей!
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13 мин.
Юлия Белова
И в чем спор? И тогда, и сейчас - копейки. 25000 сейчас не многим отличаются по покупательной способности от тех 140
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11 мин.
Олег Самойлов
Это ГДЕ у Вас? Моя старшая дочь работала до 2021 года в селе Чулымское учителем какого-то там черчения и рисования. Как по-нынешнему называется, я не помню, она мне говорила как-то по-заумному. Но не это главное. Она уже ТОГДА получала за ОДНУ ставку 43 тысячи с какими-то копейками, но имела полторы. Муж у нее работал и сейчас работает в Новосибирске. Так что, позвольте с Вами не согласиться по поводу 25000! Хотя я и не исключаю, что и таковое может быть. В мегаполисе Ивантеевка Московской области в школе № 7 зарплаты у учителей среднего уровня слегка ЗА 75 тысяч тянут. Врут, наверное, верно?
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6 мин.
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