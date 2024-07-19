Хроники украинской мобилизации: по заветам фюрера

Екатерина Романова 18 июля 2024 г. Со вчерашнего дня, 17 июля, на Украине изменились правила пребывания на улице для военнообязанных украинцев, то есть для мужчин от 18 до 60 лет и для женщин определённых профессий.
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