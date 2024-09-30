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Мода и Шоу-бизнес

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«Выпила 10 таблеток»: стали известны подробности отравления дочери Збруева

56-летняя дочь актера Александра Збруева Наталья попала в реанимацию из-за острого отравления снотворным, сообщила в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ ее мать Людмила Савельева, известная по роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир».

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