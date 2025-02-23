Смольский о конкуренции с россиянами: «Я ожидал, что ребята будут намного сильнее, чем они показали»

Сегодня белорусский биатлонист выиграл золото в масс-старте на Кубке сильнейших в Раубичах. «Очень приятное чувство, когда идешь с запасом на финише, с флагом, и знаешь, что трибуны сейчас тебя будут подхватывать и нести прям до финишной черты.