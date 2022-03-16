На Донбассе ликвидирован главный идеолог батальона «Азов»

В ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса российские войска в среду 16 марта ликвидировали Николая Кравченко, известного в качестве главного идеолога националистического батальона «Азов» (запрещенная в России организация).
В ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса российские войска в среду 16 марта ликвидировали Николая Кравченко, известного в качестве главного идеолога националистического батальона «Азов» (запрещенная в России организация).
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