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На Донбассе ликвидирован главный идеолог батальона «Азов»

На Донбассе ликвидирован главный идеолог батальона «Азов»

В ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса российские войска в среду 16 марта ликвидировали Николая Кравченко, известного в качестве главного идеолога националистического батальона «Азов» (запрещенная в России организация).

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