Российские БПЛА вывели из строя ключевое производство для ракет «Фламинго» под Киевом

Российские БПЛА вывели из строя ключевое производство для ракет «Фламинго» под КиевомВ фокусе российской группы ударных БПЛА оказался химический фундамент ракетного вооружения Украины.
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