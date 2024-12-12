Блиновская попросила Верховный суд о снижении 1,2 млрд рублей налогов и штрафов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Елена Блиновская подала жалобу в Верховный суд РФ. Как рассказал РЕН ТВ 12 декабря налоговый адвокат блогера Иван Морозов, его подзащитная намерена снизить сумму налогов, пени и штрафа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии