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Блиновская попросила Верховный суд о снижении 1,2 млрд рублей налогов и штрафов

Блиновская попросила Верховный суд о снижении 1,2 млрд рублей налогов и штрафов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Елена Блиновская подала жалобу в Верховный суд РФ. Как рассказал РЕН ТВ 12 декабря налоговый адвокат блогера Иван Морозов, его подзащитная намерена снизить сумму налогов, пени и штрафа.

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