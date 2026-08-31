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Реформа земель сельскохозяйственного назначения с 1 марта 2026 года: конец эпохи «сельхозки под застройку»

С 1 марта 2026 года правовой режим земель сельскохозяйственного назначения переходит от регулятивной модели — когда перевод категорий был рутинной административной практикой субъектов РФ — к охранительной модели, в которой сельхозугодья рассматриваются как стратегический ресурс продовольственной безопасности, практически закрытый для несельскохозяйственного оборота.

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