Реформа земель сельскохозяйственного назначения с 1 марта 2026 года: конец эпохи «сельхозки под застройку»

С 1 марта 2026 года правовой режим земель сельскохозяйственного назначения переходит от регулятивной модели — когда перевод категорий был рутинной административной практикой субъектов РФ — к охранительной модели, в которой сельхозугодья рассматриваются как стратегический ресурс продовольственной безопасности, практически закрытый для несельскохозяйственного оборота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым