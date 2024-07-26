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Парадокс Антарктиды: 50 трлн долларов, которые пока никому не нужны

Парадокс Антарктиды: 50 трлн долларов, которые пока никому не нужны

Антарктида – континент, который, несмотря на неутихающие споры, по-прежнему никому не принадлежит. Проживать там одновременно могут до 5000 человек, которые занимаются исключительно научной деятельностью.

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