Инженеры разработали солнечный парус с ладонь. Он почти в тысячу раз тоньше человеческого волоса

В 1970-е годы американский физик и фантаст Роберт Форвард (Robert Forward) выдвинул любопытную идею. Ученый предположил, что давнюю мечту человечества по достижению ближайших звезд (только техникой, без отправки человека) можно осуществить, если создать аппарат, который приводился бы в движение сверхмощным лазерным излучением.