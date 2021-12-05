МОЯ СТРАНА

5 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Браун
    Изрядно посмеялась над "глобальной нацией".Экономист Савченк...
  • Татьяна Браун
    Ну все, от фараонов и копания Черного моря до СССР добралисьЭкономист Савченк...
  • Валентин Щербаков
    Слышь, шкура продажная, Муженко, схрон себе лучше заранее приготовь, ты одним из первых получишь превентивный выстрел.Генерал ВСУ Мужен...

Нужна ли Украина России

Нужна ли Украина России

2,5 тыс. прочитали Сегодня, на фоне появления сообщений и заявлений о том, что будто бы Россия планирует нападение на Украину, в мире создалось очередная напряженность, в которой почему-то никто не задает вопрос - а нужна ли России Украина? Согласитесь вопрос очень интересный, особенно если принять во внимание то, что практически все западные СМИ сейчас со ссылкой на некие разведанные не то что утверждают о якобы готовящимся нападении России на Украину, но и в целом детально расписывают его.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх