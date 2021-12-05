Нужна ли Украина России

2,5 тыс. прочитали Сегодня, на фоне появления сообщений и заявлений о том, что будто бы Россия планирует нападение на Украину, в мире создалось очередная напряженность, в которой почему-то никто не задает вопрос - а нужна ли России Украина? Согласитесь вопрос очень интересный, особенно если принять во внимание то, что практически все западные СМИ сейчас со ссылкой на некие разведанные не то что утверждают о якобы готовящимся нападении России на Украину, но и в целом детально расписывают его.