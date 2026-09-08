Врач предупредила о наиболее часто игнорируемых симптомах рака

Симптомы рака крови легко перепутать с переутомлением и последствиями стресса. Специалист отметила, что люди наиболее часто игнорируют симптомы, которые им кажутся незначительными и временными.
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