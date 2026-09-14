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Татар-информ

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Автоэксперт Целиков назвал конец сентября выгодным временем для покупки машины

Автоэксперт Целиков назвал конец сентября выгодным временем для покупки машины

Россиянам, которые уже планируют сменить автомобиль, выгоднее всего сделать это в конце сентября. Дилеры и производители только начали корректировать цены, поэтому снижение курса рубля еще не успело полностью отразиться на стоимости машин.

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