Автоэксперт Целиков назвал конец сентября выгодным временем для покупки машины

Россиянам, которые уже планируют сменить автомобиль, выгоднее всего сделать это в конце сентября. Дилеры и производители только начали корректировать цены, поэтому снижение курса рубля еще не успело полностью отразиться на стоимости машин.
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