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МО России показало уничтожение танков Leopard под Харьковом двумя снарядами

МО России показало уничтожение танков Leopard под Харьковом двумя снарядами

Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух немецких танков в Харьковской области.Бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили два танка Leopard производства ФРГ, стоящих на вооружении украинской армии.

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