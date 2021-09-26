Названы причины массового отравления зверей в российском зоопарке

Пресс-служба зоопарка Челябинска рассказала о причинах массового отравления зверей, по ее сообщению, на территории была найдена сумка с фаршем и вареным мясом весом около семи килограммов, предположительно этими продуктами пытались убить животных.
Пресс-служба зоопарка Челябинска рассказала о причинах массового отравления зверей, по ее сообщению, на территории была найдена сумка с фаршем и вареным мясом весом около семи килограммов, предположительно этими продуктами пытались убить животных.
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