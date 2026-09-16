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Биоинформатик Гельфанд рассказал, как учёные отсеивают постороннюю ДНК

Биоинформатик Гельфанд рассказал, как учёные отсеивают постороннюю ДНК

Биоинформатик, профессор Сколтеха, доктор биологических наук Михаил Гельфанд рассказал, что древнюю ДНК можно отличить от современного загрязнения образца по коротким фрагментам и характерным химическим изменениям на их концах.

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