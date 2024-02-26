Пловчиха Чикунова о критериях МОК: не готова на таких условиях ехать на ОИ

Чемпионка России по плаванию Евгения Чикунова критично высказалась о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на летние Олимпийские игры - 2024, отметив, что не готова ехать на таких условиях.
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