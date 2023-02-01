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С Амаре Стаудемайра сняты обвинения в домашнем насилии

С бывшей звезды НБА Амаре Стаудемайра сняты обвинения в домашнем насилии. По словам прокуратуры округа Майами-Дейд, дело было прекращено из-за отказа потерпевшего сотрудничать со следствием.

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