Члены Евросоюза сговорились воевать против Трампа

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию Politico, что руководители стран-участниц ЕС и Еврокомиссия разработали план ответных мер на случай новой торговой войны с США, которую может инициировать Дональд Трамп в случае победы на американских президентских выборах.