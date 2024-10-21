Члены Евросоюза сговорились воевать против Трампа

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию Politico, что руководители стран-участниц ЕС и Еврокомиссия разработали план ответных мер на случай новой торговой войны с США, которую может инициировать Дональд Трамп в случае победы на американских президентских выборах.
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