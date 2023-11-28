Кибернеделя в Дальневосточном банке: осталось всего три дня!

Реклама: АО «Дальневосточный банк» ИНН 2540016961 erid:LdtCKHNPi 30 ноября, в четверг, заканчивается акция Дальневосточного банка для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Кибернеделя», в рамках которой представители бизнеса могут подключить пакет банковского обслуживания или выпустить бизнес-карту со скидкой 50%.