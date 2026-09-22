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В "Эксмо" назвали "Букварь" Жуковой одной из самых востребованных книг в России

В "Эксмо" назвали "Букварь" Жуковой одной из самых востребованных книг в России

Фигура Федора Достоевского на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве © Сергей Карпухин/ТАСС Российский книжный рынок переживает непростые времена: пожары на складах обернулись многомиллиардными потерями, а самим издателям приходится адаптироваться к новым законодательным требованиям.

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