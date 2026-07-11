В структуре ВСУ будет создано командование для «глобального влияния» на РФ Сегодня просроченный президент Украины подписал сразу три указа по формированию .
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В структуре ВСУ будет создано командование для «глобального влияния» на РФ Сегодня просроченный президент Украины подписал сразу три указа по формированию .
Свежие комментарии