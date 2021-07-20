В Москве фура насмерть сбила двух человек, шедших по проезжей части

В Новой Москве два человека погибли под фурой, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. По информации ведомства, инцидент произошел на 73-м километре Варшавского шоссе близ деревни Кресты.
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