Министерство обороны России рассказало о подвигах военных ВС РФ

Министерство обороны России 26 мая сообщило о новых подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, которые, рискуя своей жизнью, успешно выполняют боевые задачи для скорейшего достижения победы в зоне военной операции (СВО).
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