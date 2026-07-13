Спор прокуратуры с тюменским бизнесменом Игорем Самкаевым за землю у озера Андреевское завершился в пользу государства

Спор между прокуратурой и известным тюменским бизнесменом, почетным консулом Республики Корея в Тюменской области Игорем Самкаевым, вокруг незаконного владения земельным участком на берегу озера Андреевское завершился победой надзорного ведомства.
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